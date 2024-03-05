Заключенный в Германии выбрался на свободу с помощью ложки и держателя для туалетной бумаги

https://racurs.ua/n193033-zakluchennyy-v-germanii-vybralsya-na-svobodu-s-pomoschu-lojki-i-derjatelya-dlya-tualetnoy-bumagi.html

Ракурс

За допомогою ложки та тримача для туалетного паперу ув’язнений вибрався на волю — тепер до його терміну додасться сім місяців в’язниці.

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Хуссен Р. засудили до семи місяців тюремного ув’язнення у зв’язку з псуванням майна та руйнуванням будівлі, пише Bild. У грудні 2023 року він, використовуючи ложку та зламаний тримач для туалетного паперу, за чотири місяці проробив дірку розміром 30×30 см у стіні в’язниці, що діє з 1951 року. Потім злочинець спустився за допомогою зв’язаних простирадлом і втік.

Я просто хотів побачити свою маленьку дочку, я так сумував за нею, — сказав Хуссен Р. під час суду.

Втеча завершилася наступного дня у Траунштайні (Баварія). Він не встиг побачитися з дочкою, Хуссена заарештували просто перед дверима його помешкання.

Хуссен Р. перебував під вартою за те, що зі спільниками опоганив 32 могили на чотирьох цвинтарях у районі Траунштайну, у тому числі викрав могильні хрести з латуні та міді та здав їх на брухт. За ці злочини йому загрожує до шести із половиною років позбавлення волі.