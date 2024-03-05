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Ракурс
Уничтожение «Сергея Котова» – в ГУР сообщили потери россиян

Уничтожение «Сергея Котова» — в ГУР сообщили потери россиян

5 мар 2024, 15:09
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Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України інформує — за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов», що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:


.

  • сім — безповоротних;
  • шість — санітарних.

52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Схоже, що врятованих і ошелешених моряків «сєрґєя котова» через втрату судна «матроситимуть» російські спецслужби, — прокоментували свої дані в ГУР.

ВМС ЗСУ заявили уранці 5 березня, що знищений «Сергій Котов» був найсучаснішим патрульним кораблем росії.

Источник: Ракурс


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