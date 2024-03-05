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Знищення «Сергія Котова» — скільки моряків втратила терористична росія
Знищення «Сергія Котова» — у ГУР повідомили втрати росіянhttps://racurs.ua/ua/n193034-znyschennya-sergiya-kotova-u-gur-povidomyly-vtraty-rosiyan.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України інформує — за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов», що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:
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сім — безповоротних;
шість — санітарних.
52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.
Схоже, що врятованих і ошелешених моряків «сєрґєя котова» через втрату судна «матроситимуть» російські спецслужби, — прокоментували свої дані в ГУР.
ВМС ЗСУ заявили уранці 5 березня, що знищений «Сергій Котов» був найсучаснішим патрульним кораблем росії.
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