Знищення «Сергія Котова» — скільки моряків втратила терористична росія

https://racurs.ua/ua/n193034-znyschennya-sergiya-kotova-u-gur-povidomyly-vtraty-rosiyan.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України інформує — за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов», що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:

.

сім — безповоротних;

шість — санітарних.

52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Схоже, що врятованих і ошелешених моряків «сєрґєя котова» через втрату судна «матроситимуть» російські спецслужби, — прокоментували свої дані в ГУР.

ВМС ЗСУ заявили уранці 5 березня, що знищений «Сергій Котов» був найсучаснішим патрульним кораблем росії.