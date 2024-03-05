МКС выдал ордера на арест двух российских топ-офицеров. Фото:

https://racurs.ua/n193036-sud-gaagi-vydal-ordera-na-arest-dvuh-rossiyskih-top-voenachalnikov.html

Ракурс

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації рф Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом рф Віктора Соколова.

.

Палата попереднього провадження визнала, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами під їхнім командуванням по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Про це 5 березня повідомляється на сайті МКС.

Зазначається, що на момент скоєння цього злочину генерал-лейтенант Сергій Кобилаш перебував на посаді командувача Дальньої авіації Повітряно-космічних сил рф. А адмірал Віктор Соколов був командувачем Чорноморським флотом рф.

Обоє зловмисників відповідальні за воєнні злочини у виді атак на цивільні об'єкти та заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об'єктів. Соколова та Кобилаша також обвинувачують у злочинах проти людяності.

Міжнародний кримінальний суд наголосив, що «є розумні підстави вважати», що ці особи несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини.

Нагадаємо, майже рік тому, 17 березня 2023 року, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського президента володимира путіна, якого звинувачують у воєнних злочинах в Україні.