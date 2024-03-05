США ввели санкции против ЧВК «Вагнера» и Воздушно-космических сил рф

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США ввели санкции против Воздушно-космических сил рф. Фото:
США ввели санкции против ЧВК «Вагнера» и Воздушно-космических сил рфhttps://racurs.ua/n193040-ssha-vveli-sankcii-protiv-chvk-vagnera-i-vozdushno-kosmicheskih-sil-rf.htmlРакурс
Нові санкції проти росії запровадив Державний департамент США.
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Під обмеження потрапили представництва Збройних сил країни-агресора, російська компанія та громадяни рф й Північної Кореї. Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого. Про це повідомив Федеральний реєстр Сполучених Штатів Америки.
Зазначається, що в санаційному списку — Повітряно-космічні сили російської федерації та приватна військова компанія «Вагнера». Також під обмеження потрапили росіянин Павло Шевелін, громадянин КНДР й компанія «Елтехнорд» із Санкт-Петербурга.
Ці особи та військові відомства обвинувачуються у порушенні національного законодавства США про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, Північної Кореї й Сирії.
Нагадаємо, 23 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про запровадження понад 500 нових санкцій проти рф за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального. У Білому домі наголосили, що диктатор володимир путін «заплатить ще вищу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни».
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