Оккупанты ударили по Покровску четырьмя ракетами С-300

Оккупанты ударили по Покровску четырьмя ракетами. Фото:

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Ракурс

Російська армія завдала ракетного удару по Покровську на Донеччині.

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Уночі 6 лютого ворог спрямував на місто чотири ракети С-300. Атака була здійснена близько 1.00. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, три приватні будинки та три адмінбудівлі. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Цей удар — чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць, — наголосив він.

Очільник ОВА додав, що за 5 березня росіяни вбили в Красногорівці жителя Донеччини, Ще одна людина в області за добу дістала поранення.

Нагадаємо, вночі 6 березня російські загарбники атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Зафіксовано було три влучання — одне в об'єкт критичної інфраструктури, а інші по цивільних об'єктах. Внаслідок атаки четверо осіб дістали поранення.