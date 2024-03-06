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Ракурс
Полиция принялась расследовать пожар на Осокорках. Фото: ГСЧС

Пожар на Осокорках — полиция принялась расследовать поджог

6 мар 2024, 13:51
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Пожежа на київських Осокорківських озерах, яка сталася ввечері 5 березня, зацікавила правоохоронців.


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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження територій, узятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 252 Кримінального кодексу України). Слідчі встановлюють причини загоряння, причетних до пожежі, а також суму завданих збитків. Винним загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомили в поліції Києва.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що пожежа на території екопарку «Осокорки» поблизу озера Тягле виникла ввечері 5 березня. Загорілися трав’яний настил та очерет, а площа пожежі становила близько 3 га. Пожежу ліквідували о 23.57.

Ініціатива зі збереження екопарку розповіла, що пожежа зайнялася на ділянці, що межує із забудовою Stolitsa Group. Громада стверджує, що пожежа сталася через підпал. У лютому активісти стверджували, що компанія Stolitsa Group почала знищувати ліс у районі озера Небреж.

Поліція взялася розслідувати пожежу на Осокорках. Фото: ДСНС

Поліція взялася розслідувати пожежу на Осокорках. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 10 лютого російські «Шахеди» влучили по автомобільній заправці. Внаслідок цього розлилося пальне та виникла масштабна пожежа — загорілися 14 приватних житлових будинків, а площа пожежі склала 3 тис. 700 кв. м. Тоді загинули семеро людей, серед загиблих троє дітей.

Источник: Ракурс


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