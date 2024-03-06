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Ракурс
Комбинат в Курской области рф повторно атаковали дроны. Фото:

Дроны ГУР повторно ударили по комбинату в Курской области рф (ВИДЕО)

6 мар 2024, 13:18
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Головне управління розвідки МОУ атакувало гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області рф.


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Сьогодні, 6 березня, український безпілотник вдруге за ранок вдарив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату імені Варичева в Желєзногорську. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на джерело в ГУР Міністерства оборони України.

Тривають заходи зі знешкодження об'єктів, задіяних у забезпеченні окупаційного корпусу держави агресора, — заявило джерело.

Як відомо, Гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева — одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди.

Нагадаємо, 6 березня дрон атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. Він влучив прямо в резервуар із паливом на території підприємства, що спричинило масштабну пожежу.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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