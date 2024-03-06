Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Третья штурмовая уничтожила артбатарею оккупантов. Фото:

Третья штурмовая испепелила артбатарею оккупантов под Авдеевкой (ВИДЕО)

6 мар 2024, 12:49
999

Третя штурмова бригада Збройних сил України продовжує завдавати ворогу військових втрат.


.

Зокрема, під Авдіївкою Донецької області вони ліквідували артилерійську бригаду росіян. Оператори дронів вночі під час розвідки виявили розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30 та ще двох Д-20. Про це 6 березня Третя штурмова бригада повідомила у Telegram.

Зазначається, що сьогодні вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була пікетована й успішно знищена зграєю ударних FPV-дронів.

Нагадаємо, у Харківській області бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили три бліндажі російської окупаційної армії. По ворожих цілях професійно відпрацював 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий Кордон».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров