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Третья штурмовая уничтожила артбатарею оккупантов. Фото:
Третья штурмовая испепелила артбатарею оккупантов под Авдеевкой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193059-tretya-shturmovaya-ispepelila-artbatareu-okkupantov-pod-avdeevkoy-video.htmlРакурс
Третя штурмова бригада Збройних сил України продовжує завдавати ворогу військових втрат.
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Зокрема, під Авдіївкою Донецької області вони ліквідували артилерійську бригаду росіян. Оператори дронів вночі під час розвідки виявили розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30 та ще двох Д-20. Про це 6 березня Третя штурмова бригада повідомила у Telegram.
Зазначається, що сьогодні вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була пікетована й успішно знищена зграєю ударних FPV-дронів.
Нагадаємо, у Харківській області бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили три бліндажі російської окупаційної армії. По ворожих цілях професійно відпрацював 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий Кордон».
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