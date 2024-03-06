Третья штурмовая уничтожила артбатарею оккупантов. Фото:

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Третя штурмова бригада Збройних сил України продовжує завдавати ворогу військових втрат.

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Зокрема, під Авдіївкою Донецької області вони ліквідували артилерійську бригаду росіян. Оператори дронів вночі під час розвідки виявили розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30 та ще двох Д-20. Про це 6 березня Третя штурмова бригада повідомила у Telegram.

Зазначається, що сьогодні вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була пікетована й успішно знищена зграєю ударних FPV-дронів.

Нагадаємо, у Харківській області бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили три бліндажі російської окупаційної армії. По ворожих цілях професійно відпрацював 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий Кордон».