Уничтожен российский корабль «Сергей Котов». Фото:

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Знищення російського патрульного корабля «Сергій Котов» призвело до загибелі семи окупантів.

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Внаслідок затоплення ворожого судна 27 членів екіпажу дістали поранення. Інформація щодо втрат росіян й надалі уточнюється. Про це головне управління розвідки Міністерства оборони України 6 березня повідомило у Telegram.

За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля «Сергій Котов» зазнали поранень різного ступеня тяжкості, — зазначили в розвідці.

Тим часом моніторингова група «Кримський вітер» заявила про встановлення точного місця затоплення патрульного корабля «Сергій Котов». OSINT-аналітики вважають, що найближчі до місця затоплення населені пункти Криму — села Заповітне та Яковенкове. Корабель пішов на дно за 8 км від узбережжя Криму і близько 25 км від Кримського мосту.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО «Group 13» неподалік Керченської атакував найсучасніший патрульний корабель Чорноморського флоту росії «Сергій Котов». По ворожій цілі відпрацювали морськими дронами Magura V5. На борту знищеного корабля був вертоліт, ймовірно, Ка-27.