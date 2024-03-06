Зеленская отказалась присутствовать на выступлении Байдена. Фото:

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Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу.

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Дружина українського президента відмовилася летіти до Вашингтона через те, що її хотіли посадити поруч з росіянкою Юлією Навальною, вдовою російського опозиціонера Олексія Навального. У Білому домі вважали, що образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російській диктатурі, стане потужним фоном для виступу Байдена на спільному засіданні Конгресу. Про це повідомило американське видання The Washington Post.

Олена Зеленська, перша леді України, відхилила запрошення Білого дому відвідати промову «Про стан справ у державі» у четвер, відмовившись від одного з найпочесніших заходів у Вашингтоні та підкресливши складну політику, з якою стикається її країна, охоплена війною, — йдеться в статті.

Тим часом «Українська правда» з посилання на Офіс президента зазначила, що причина у «накладанні графіків». На Банковій визнали, що українські дипломати отримували запрошення для Зеленської на виступ Байдена, але у першої леді вже були «заплановані події».

Проте через заплановані події в графіку, в тому числі візит до Києва дітей із дитячого будинку, який завчасно був спланований, на жаль, перша леді не зможе взяти участь у події, — зазначили в ОП.

Нагадаємо, 5 березня в США відбувся супервівторок — один із найважливіших днів у 2024 році в боротьбі за крісло американського президента. Чинний президент Джо Байден на праймеріз демократів лідирує у 15 штатах, а колишній американський президент Дональд Трамп перемагає на праймеріз республіканців у 11 штатах.

Джерела: The Washington Post, «Українська правда»