Последствия атаки в Сумы. Фото: Сумская прокуратура

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Зросла кількість постраждалих у Сумах внаслідок нічного нальоту дронів-камікадзе.

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Постраждали семеро осіб, серед них є 10-річна дитина. Внаслідок атаки «Шахедів» пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів. Про це 6 березня повідомила Сумська обласна прокуратура.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 6 березня російські загарбники атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Зафіксовано було три влучання — одне в об'єкт критичної інфраструктури, а інші по цивільних об'єктах. Рятувальникам довелося гасити пожежі у трьох квартирах й працювати на інших ділянках, де були наслідки прильотів.