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Ракурс
Третя штурмова знищила артбатарею окупантів. Фото:

Третя штурмова спопелила артбатарею окупантів під Авдіївкою (ВІДЕО)

6 бер 2024, 12:49
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Третя штурмова бригада Збройних сил України продовжує завдавати ворогу військових втрат.


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Зокрема, під Авдіївкою Донецької області вони ліквідували артилерійську бригаду росіян. Оператори дронів вночі під час розвідки виявили розміщення чотирьох ворожих гаубиць Д-30 та ще двох Д-20. Про це 6 березня Третя штурмова бригада повідомила у Telegram.

Зазначається, що сьогодні вранці ствольна артилерійська батарея окупантів була пікетована й успішно знищена зграєю ударних FPV-дронів.

Нагадаємо, у Харківській області бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили три бліндажі російської окупаційної армії. По ворожих цілях професійно відпрацював 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий Кордон».

Джерело: Ракурс


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