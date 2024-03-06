Спецназ Украины сражается против россиян в Африке, пишет WSJ. Фото:

https://racurs.ua/n193064-specnaz-ukrainy-vouet-protiv-rossiyan-v-afrike-wsj.html

Ракурс

Українські спецпризначенці воюють в Африці проти російських військових та найманців.

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Улітку 2023 року президент Володимир Зеленський відправив з України у Судан спецназ. Це він зробив на прохання тамтешнього військового лідера Абдель Фаттах аль-Бурхана допомогти в боротьбі з повстанцями. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на суданських та українських військових, які брали участь в операції, а також на відеозаписи.

Зазначається, що український лідер погодився на такий крок, бо Бурхан таємно постачав Україні зброю відразу після повномасштабного російського вторгнення. Крім того, місцевих повстанців підтримувала російська приватна військова компанія «Вагнера», яка видобувала золоту в Судані.

У матеріалі йдеться, що перша хвиля український підрозділ з майже 100 солдатів, переважно з підрозділу ГУР «Тимур», висадилася на чартерному літаку в Судані в середині серпня 2023 року. Після цього специ розпочали бойові дії, щоб витіснити повстанські сили зі столиці Хартума.

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов відмовився коментувати, чи відправлялись українські війська в Судан. Україна намагається завдати ударів по військових російських підрозділах у різних куточках світу.

Речник президента Володимира Зеленського також відмовився підтверджувати або спростовувати відправку українських військових до Судану.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року в мережі з’явилося відео, як ймовірно українські спецпризначенці ведуть бої з найманцями ПВК «Вагнера» в одному з міст Судану. На кадрах було показано, як спецпризначенці ходять по вулицях одного з міст Судану та нищать із вогнепальної зброї й гранатометів найманців з ПВК «Вагнер»,

Джерело: The Wall Street Journal