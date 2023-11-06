Українські спецпризначенці ведуть бої з "вагнерівцями" у Судані

https://racurs.ua/ua/n189073-ukrayinski-specpryznachenci-vedut-boyi-z-vagnerivcyamy-u-sudani-video.html

Ракурс

У мережі шириться відео де ймовірно українські спецпризначенці ведуть бої з найманцями ПВК «Вагнера» в одному з міст Судану.

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Відповідне відео опублікувало видання Kyiv Post на своєму You Tube каналі.

На опублікованому відео можна помітити, як спецпризначенці ходять по вулицях одного з міст Судану та нищать із вогнепальної зброї й гранатометів найманців з ПВК «Вагнер», повідомляє «Мілітарний».

Це вже не перший випадок залучення українських спецпризначенців в Судані для боротьби з російськими найманцями. Ще у вересні 2023 року, видання CNN повідомляло про знищення табору ополченців ПВК «Вагнер», яке відбулося із залученням безпілотників та особового складу українських спецслужб.

Видання посилається на розмову з українським військовим джерелом, котре описало операцію як роботу «не суданських військових». На питання про те, чи стоїть Україна за атаками, джерело лише зазначило, що «відповідальність, ймовірно, покладена на українські спецслужби».

Як повідомляють журналісти, операція включала наземну компоненту та серію атак дронів на воєнізоване угруповання Сил швидкого реагування (RSF), котре користується підтримкою російських найманців «Вагнер» в ході боротьби проти суданської армії за контроль над країною.