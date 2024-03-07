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Ракурс
Последствия прилетов на полигоне Фото: ГСЧС

Враг атаковал дронами учебный полигон в Харьковской области (ФОТО)

7 мар 2024, 09:19
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Російські окупанти атакували навчальний полігон у Харківській області.


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У ніч на 7 березня ворог спрямував ударні безпілотники на територію навчального полігону одного з навчальних закладів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Було частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального закладу. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

Через атаку дронів спалахнула пожежа — горів дах будівлі. Вогонь охопив територію близько 150 кв. м. Загоряння оперативно ліквідували, полум’я не поширилося на інші будівлі та хвойних ліс.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій запевнив, що жертв та постраждалих немає.

Наслідки прильотів на полігоні. Фото: ДСНС

Наслідки прильотів на полігоні. Фото: ДСНС

Наслідки прильотів на полігоні. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 березня російські загарбники близько 13.20 завдали удару ракетою «Іскандер-М» по житловому масиву селища Борова Ізюмського району Харківської області. Одна людина загинула, ще семеро постраждали.

Источник: Ракурс


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