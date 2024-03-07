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Последствия прилетов на полигоне Фото: ГСЧС
Враг атаковал дронами учебный полигон в Харьковской области (ФОТО)https://racurs.ua/n193082-vrag-atakoval-dronami-uchebnyy-poligon-v-harkovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські окупанти атакували навчальний полігон у Харківській області.
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У ніч на 7 березня ворог спрямував ударні безпілотники на територію навчального полігону одного з навчальних закладів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Було частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального закладу. Про це ДСНС повідомила у Telegram.
Через атаку дронів спалахнула пожежа — горів дах будівлі. Вогонь охопив територію близько 150 кв. м. Загоряння оперативно ліквідували, полум’я не поширилося на інші будівлі та хвойних ліс.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій запевнив, що жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, 6 березня російські загарбники близько 13.20 завдали удару ракетою «Іскандер-М» по житловому масиву селища Борова Ізюмського району Харківської області. Одна людина загинула, ще семеро постраждали.
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