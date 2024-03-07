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Оборонная компания из Чехии построит оборонные заводы в Украине. Фото:
Компания из Чехии построит совместные оборонные заводы в Украинеhttps://racurs.ua/n193081-kompaniya-iz-chehii-postroit-sovmestnye-oboronnye-zavody-v-ukraine.htmlРакурс
Оборонні заводи на території України хоче збудувати одна з найбільших оборонних компаній Європи.
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Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG) хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів для протидії росіянам й хоче інвестувати «сотні мільйонів євро» в Україну. Переговори з українським державним концерном «Українська оборонна промисловість» про потенційне спільне підприємство вже тривають. Про це заявив власник і виконавчий директор CSG Міхал Стрнад, повідомляє Bloomberg.
Ця компанія планує виробляти в Україні артилерійські й танкові снаряди, а також важку техніку. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну CSG удесятеро збільшила виробництво великокаліберних боєприпасів на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії.
Зараз Czechoslovak Group виготовляє не лише боєприпаси, але й виробляє військові та цивільні вантажівки Tatra, бронемашини та колісні самохідні гаубиці, а також модернізує радянські танки Т-72 ЗСУ.
Нагадаємо, у лютому чеський президент Петр Павел на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Чехія знайшла 800 тис. снарядів для України у потенційних постачальників за межами Євросоюзу. На цю пропозицію вже відгукнулися Нідерланди, Франція, Бельгія та Литва.
Джерело: Bloomberg
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