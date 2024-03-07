Разведка Литвы спрогнозировала продолжительность войны в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n193084-razvedka-litvy-sprognozirovala-prodoljitelnost-voyny-v-ukraine.html

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Країна-агресор росія може вести бойові дії проти України в нинішньому темпі ще два роки.

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Таку здатність Кремлю забезпечують високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій та державні інвестиції. Агресор вже РФ реформував та зміцнив сильно пошарпану у ході боїв 2023 року армію й перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО. Про це заявила розвідка Литви, передає Reuters.

Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність, — зазначає розвідка.

У матеріалі вказується, що на оприлюднення даного звіту литовських спецслужб 7 березня «наклали ембарго».

Нагадаємо, глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов висловив упевненість, що до кінця 2024 року російська армія не зможе захопити Донецьку та Луганську області, бо професійні підрозділи Збройних сил рф були в переважній кількості знищені у 2022 році, а зараз командування окупантів кидає на самогубні штурми ненавчених мобілізованих.

Джерело: Reuters