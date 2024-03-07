Агент рф готовила новый ракетный удар по Одессе. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n193086-agent-rf-gotovila-novyy-raketnyy-udar-po-odesse-foto.html

Ракурс

Ракетний удар по Одесі готувала російська агентка.

.

Зловмисниця готувала нову повітряну атаку рф на цивільну інфраструктуру міста. Окупанти доручили зрадниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру, щоб обійти ППО. Насамперед агресора цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста. Про це 7 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Крім того, вороги хотіли мати інформацію про те, чи є в одеських портах військові судна, які оснащені засобами ППО. Вся ця інформація росіянам потрібна була, щоб підготувати удари по місту крилатими ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed.

СБУ своєчасно викрила ворожі плани й запобігла їхній реалізації, а військових повідомили про нову загрозу повітряних ударів. Одеситці вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Дніпрі контррозвідка СБУ затримала агента воєнної розвідки рф, який розвідував місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону.