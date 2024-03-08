Дроны-камикадзе Сухопутных войск поразили бронетехнику рф. Фото:

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Ракурс

Українські FPV-дрони знову знищили певну кількість російської бронетехніки на фронті.

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Професіоналізм операторів дозволив уразити ворожий танк, гармати, зенітну установку, вантажну та легкову автомобільну техніку під час руху та стоянки. Також було завдано удару по засобах звʼязку та бліндажу противника. Унікальні кадри знищення підрозділами Сухопутних військ ворожої техніки 8 березня командувач цього роду військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк опублікував у Telegram.

Зазначається, що цю техніку вдалося знищити завдяки співпраці групи «Асгард» підрозділу «Очі» 120-ї ОРП, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, служби РЕБ 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу, екіпажу Shark 28-ї ОМБр та 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, під Авдіївкою дрон-камікадзе під управлінням бійців Третьої штурмової бригади ЗСУ уразив російський десант на бойовій машині піхоти. Лише завдяки влучанню одного FPV-дрона були ліквідовані дев’ять окупантів, які перебували «на броні», командир БМП та механік-водій.