Зеленский присвоил имя корвету, который строится в Турции

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n193132-zelenskiy-prisvoil-imya-korvetu-kotoryy-stroitsya-v-turcii.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, присвоїв ім’я гетьмана Івана Виговського корвету класу Ada Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині.

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Відповідний указ № 150/2024 сьогодні, 8 березня, опублікований на сайті Офісу президента.

Присвоїти корвету класу «Ada» Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет — корвет «Гетьман Іван Виговський, — вказано в тексті указу.

⚡️ Володимир Зеленський у Туреччині присвоїв ім’я «Гетьман Іван Виговський» корвету класу «Ada» ВМС ЗС України pic.twitter.com/GCxE3Psh4d — Ukrinform (@UKRINFORM) March 8, 2024

У серпні 2022 року Зеленський присвоїв першому корвету класу Ada ВМС ЗСУ, який Україні будує Туреччина, ім’я «Гетьман Іван Мазепа».

Зеленський сьогодні прибув з візитом до Туреччини. У Стамбулі в палаці Долмабахче розпочалася його зустріч з президентом цієї країни Реджепом Тайїпом Ердоганом.