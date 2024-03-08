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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Зеленский присвоил имя корвету, который строится в Турции

8 мар 2024, 19:01
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Володимир Зеленський, президент України, присвоїв ім’я гетьмана Івана Виговського корвету класу Ada Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині.


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Відповідний указ № 150/2024 сьогодні, 8 березня, опублікований на сайті Офісу президента.

Присвоїти корвету класу «Ada» Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет — корвет «Гетьман Іван Виговський, — вказано в тексті указу.

У серпні 2022 року Зеленський присвоїв першому корвету класу Ada ВМС ЗСУ, який Україні будує Туреччина, ім’я «Гетьман Іван Мазепа».

Зеленський сьогодні прибув з візитом до Туреччини. У Стамбулі в палаці Долмабахче розпочалася його зустріч з президентом цієї країни Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Источник: Ракурс


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