Почему был заблокирован Ukr.net, рассказали в компании

Проблемы с доступом к сервисам Ukr.net наблюдались 7 марта

https://racurs.ua/n193131-pochemu-byl-zablokirovan-ukr-net-rasskazali-v-kompanii.html

Ракурс

Домен Ukr.net в ніч на вчора, 7 березня, був заблокований реєстратором — компанією доменних імен Network Solutions, у зв’язку з чим з 01.35 до 17-ї години за київським часом були недоступні стрічка новин Ukr.net та електронна пошта @Ukr.net були недоступні.

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Згодом у компанії розповіли причини інциденту.

Зазначається, що блокування сталося без будь-яких попереджень з боку реєстратора.

Проте згодом, вже після завершення робочого дня у штаті Флорида (США) стало відомо, що його причиною стала наявність на порталі Ukr.net трьох матеріалів, публікація яких заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес від 23 січня 2024 року за позовом Станіслава Кондрашова та компанії Telf AG.

Намагаючись якнайшвидше вирішити цю проблему, команда «Укрнет», зокрема, зв’язалася з послом України в США Оксаною Маркаровою, котра відразу запросила всю інформацію та почала діяти.

В цей же час безліч небайдужих людей підтримувала УКРНЕТ. Хтось тегав тих, хто міг допомогти. Хтось дзвонив у службу підтримки реєстратора й висловлював побажання найскорішого відновлення, — наголошують у компанії.

Про інцидент також було повідомлено корпорацію з управління доменними іменами та IP-адресами ICANN.

РНБО, Міністерство цифрової трансформації України, адміністратор домену .UA, компанія Хостмайстер, Інтернет Асоціація України, інтернет-провайдери, СБУ, рідні українські ЗМІ активно привертали увагу людей, урядових, галузевих та громадських організацій в Україні та США, — наголошує команда «Укрнет».

З початком нового робочого дня в США, о 16.15 за київським часом, представник реєстратора проінформував, що вони вивчають проблему і вже за пів години блокування було знято. Водночас посольство України на цьому не зупинилося — Маркарова повідомила, що вони очікують на другу відповідь від компанії щодо аналізу причин блокування домену Ukr.net, щоб уникнути повторення подібного в майбутньому.