В Черном море пока нет российских военных кораблей, фото: abal.com.ua

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У Чорному морі вже четверту добу не фіксується присутність російських кораблів.

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Про це сьогодні, 8 березня, в ефірі національного телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «Укрінформ».

Чорне море вже четверту добу вільне від присутності російських кораблів. В Азові продовжує чергувати одна одиниця, на північ від так званого Кримського мосту, — зазначив він.

Плетенчук зазначив, що російські ракетоносії базуються у східній частині Чорного моря. Для них процедура підготовки до масованих обстрілів України ускладнена.

В будь-якому разі ми намагаємося оперативно отримувати інформацію щодо їх виходів у море, пересування і робити, що необхідно, щоб протидіяти цим заходам, — наголосив він.

У Середземному морі, за його словами, залишилися «одиниці, які входять до складу чорноморського флоту рф і не змогли повернутися до місця базування» через Босфор.

Звісно, що з тієї акваторії завдати вогневого ураження по Україні фактично неможливо… Для цього ракети мають перетнути простір НАТО, а це згідно з міжнародним правом є прецедентом, який може трактуватися як напад. Тому, відповідно, таких випадків не було, — додав Плетенчук.

Джерело: «Укрінформ»