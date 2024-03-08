У Чорному морі вже четверту добу немає російських військових кораблів — ВМСhttps://racurs.ua/ua/n193130-u-chornomu-mori-vje-chetvertu-dobu-nemaie-rosiyskyh-viyskovyh-korabliv-vms.htmlРакурс
У Чорному морі вже четверту добу не фіксується присутність російських кораблів.
Про це сьогодні, 8 березня, в ефірі національного телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «Укрінформ».
Чорне море вже четверту добу вільне від присутності російських кораблів. В Азові продовжує чергувати одна одиниця, на північ від так званого Кримського мосту, — зазначив він.
Плетенчук зазначив, що російські ракетоносії базуються у східній частині Чорного моря. Для них процедура підготовки до масованих обстрілів України ускладнена.
В будь-якому разі ми намагаємося оперативно отримувати інформацію щодо їх виходів у море, пересування і робити, що необхідно, щоб протидіяти цим заходам, — наголосив він.
У Середземному морі, за його словами, залишилися «одиниці, які входять до складу чорноморського флоту рф і не змогли повернутися до місця базування» через Босфор.
Звісно, що з тієї акваторії завдати вогневого ураження по Україні фактично неможливо… Для цього ракети мають перетнути простір НАТО, а це згідно з міжнародним правом є прецедентом, який може трактуватися як напад. Тому, відповідно, таких випадків не було, — додав Плетенчук.
Джерело: «Укрінформ»