Украинские киберспециалисты получили документацию российских ракет, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n193137-kiber-soprotivlenie-poluchilo-dokumentaciu-rossiyskih-raket-foto.html

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Сили Оборони України отримали документацію російських ракет завдяки активістам «Кібер Спротиву».

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Про це сьогодні, 8 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема в розпорядженні кіберфахівців є документація «Спеціального Технічного Центру» та «Дубненського Машинобудівного заводу», де «прості росіяни» виготовляють зброю для вбивства українців, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що операція тривала понад рік, й тепер в розпорядженні відповідних органів є дані для блокування фірм-прокладок та розширення санкцій, оскільки росія не здатна самостійно виготовляти сучасні ракети через технологічну відсталість.

Загалом, російське ВПК наразі шукає нові шляхи постачання, а держзамовлення по ракетній програмі вперше з 2022 року затримується на 4−6 місяців, — зазначають у ЦНС.

Також на сайті ЦНС опублікували файли, котрі містять повний розбір російської ракети Х-32 та опис її модифікацій.