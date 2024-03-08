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Українські кіберфахівці здобули документацію російських ракет, фото: ЦНС
«Кібер Спротив» отримав документацію російських ракет (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193137-kiber-sprotyv-otrymav-dokumentaciu-rosiyskyh-raket-foto.htmlРакурс
Сили Оборони України отримали документацію російських ракет завдяки активістам «Кібер Спротиву».
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Про це сьогодні, 8 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зокрема в розпорядженні кіберфахівців є документація «Спеціального Технічного Центру» та «Дубненського Машинобудівного заводу», де «прості росіяни» виготовляють зброю для вбивства українців, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що операція тривала понад рік, й тепер в розпорядженні відповідних органів є дані для блокування фірм-прокладок та розширення санкцій, оскільки росія не здатна самостійно виготовляти сучасні ракети через технологічну відсталість.
Загалом, російське ВПК наразі шукає нові шляхи постачання, а держзамовлення по ракетній програмі вперше з 2022 року затримується на 4−6 місяців, — зазначають у ЦНС.
Також на сайті ЦНС опублікували файли, котрі містять повний розбір російської ракети Х-32 та опис її модифікацій.
Результатом операції кіберактивістів стали зірвані плани зі знищення енергетичної інфраструктури та збережені життя українців, — зазначають у ЦНС і наголошують, що кожне підприємство, чию продукцію ворог використовує для виробництва зброї, буде відоме загалу.
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