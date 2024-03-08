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Українські кіберфахівці здобули документацію російських ракет, фото: ЦНС

«Кібер Спротив» отримав документацію російських ракет (ФОТО)

8 бер 2024, 21:42
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Сили Оборони України отримали документацію російських ракет завдяки активістам «Кібер Спротиву».


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Про це сьогодні, 8 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема в розпорядженні кіберфахівців є документація «Спеціального Технічного Центру» та «Дубненського Машинобудівного заводу», де «прості росіяни» виготовляють зброю для вбивства українців, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що операція тривала понад рік, й тепер в розпорядженні відповідних органів є дані для блокування фірм-прокладок та розширення санкцій, оскільки росія не здатна самостійно виготовляти сучасні ракети через технологічну відсталість.

Загалом, російське ВПК наразі шукає нові шляхи постачання, а держзамовлення по ракетній програмі вперше з 2022 року затримується на 4−6 місяців, — зазначають у ЦНС.

Також на сайті ЦНС опублікували файли, котрі містять повний розбір російської ракети Х-32 та опис її модифікацій.

Результатом операції кіберактивістів стали зірвані плани зі знищення енергетичної інфраструктури та збережені життя українців, — зазначають у ЦНС і наголошують, що кожне підприємство, чию продукцію ворог використовує для виробництва зброї, буде відоме загалу.

Українські кіберфахівці здобули документацію російських ракет, фото: ЦНС

Джерело: Ракурс


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