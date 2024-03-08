Реджеп Таїп Ердоган, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193136-erdogan-hoche-provesty-myrnyy-samit-za-uchasti-rf-video.html

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче провести мирний саміт за участі рф.

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Про це він заявив сьогодні, 8 березня, під час прес-конференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Ми готові прийняти мирний саміт, до якого залучать і росію. Ми робимо все, щоб досягти миру дипломатичним шляхом, — заявив він.

Зеленський, реагуючи на цю заяву, наголосив, що Україна не бачить представників росії на цьому саміті.

Ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат — справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть залучати представників росії, які захочуть справедливого миру, — зазначив він.

Зеленський зазначив, що сьогодні обговорював з Ердоганом українську «формулу миру». Він, зокрема, поінформував Ердогана про підготовку саміту миру на рівні лідерів.