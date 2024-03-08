Ракурсhttps://racurs.ua/
Реджеп Таїп Ердоган, скріншот відео
Ердоган хоче провести мирний саміт за участі рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193136-erdogan-hoche-provesty-myrnyy-samit-za-uchasti-rf-video.htmlРакурс
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче провести мирний саміт за участі рф.
.
Про це він заявив сьогодні, 8 березня, під час прес-конференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.
Ми готові прийняти мирний саміт, до якого залучать і росію. Ми робимо все, щоб досягти миру дипломатичним шляхом, — заявив він.
Зеленський, реагуючи на цю заяву, наголосив, що Україна не бачить представників росії на цьому саміті.
Ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат — справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть залучати представників росії, які захочуть справедливого миру, — зазначив він.
Зеленський зазначив, що сьогодні обговорював з Ердоганом українську «формулу миру». Він, зокрема, поінформував Ердогана про підготовку саміту миру на рівні лідерів.
Особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру для повної реалізації формули миру, — вважає Зеленський.
Загрузка...