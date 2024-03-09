Воздушные удары россиян по Одессе объяснил Кислица. Фото:

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Російська армія обстрілює Одесу та Одеську область, щоб зірвати морський коридор.

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Окупанти обрали це портове місто однією з головних цілей для авіаударів, щоб спробувати зірвати функціонування морського коридору, створеного Україною після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи. Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки.

Український постпред розповів, що експорт з українських чорноморських портів фактично досяг довоєнного рівня. А Чорноморський флот рф більше не наважується з’являтися в північно-західній частині Чорного моря не те, що блокувати порти України.

Все, що залишається росії, — це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів, — зазначив Кислиця й наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони портів.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Одесу та Одеську область з повітря — запускають ракети різних типів та дрони-камікадзе «Шахед».

Зокрема, 6 березня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, де в той час мала відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та грецького прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Російська ракета вибухнула за 500 м від лідерів країн.