Зеленський та Міцотакіс в Одесі. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n193083-rosiyska-raketa-v-odesi-vluchyla-za-500-m-vid-zelenskogo-cnn.html

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Російська ракета в Одесі, якою російська армія випустила 6 березня, вибухнула за 500 м від президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

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Супровід, який перевозив двох лідерів, відчув на собі наслідки удару, і група побачила «грибовидну хмару» диму. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на джерело.

Зазначається, що український президент часто здійснює ризиковані поїздки на лінію фронту, але вчорашній напад може стати одним із «дзвіночків» для Зеленського. А перебування поруч із прильотом лідера держави-члена НАТО Кіріакоса Міцотакіса також свідчить про небезпеки таких візитів і підкреслює «потенційні глобальні наслідки конфлікту».

За словами грецького прем'єра, Зеленський провів для нього екскурсію Одесою, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги.

Незабаром після цього, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. Я думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут відбувається справжня війна, — згадує Міцотакіс.

Нагадаємо, 6 березня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, де в той час мала відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та грецького прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

Грецьке видання Protothema повідомило, що ціллю ракети був кортеж Зеленського, котрий в момент удару перебував за 150 м від місця перебування грецької делегації. Однак у Силах оборони Півдня згодом заявили, що цей російський ракетний не був пов’язаний із візитом глави держави до міста.