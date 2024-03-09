Подросток погиб из-за российского артудара на Днепропетровщине. Фото: ОП

https://racurs.ua/n193150-podrostok-pogib-iz-za-obstrela-rossiyan-na-dnepropetrovschine.html

Ракурс

Російська окупаційна армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Дніпропетровщини.

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У суботу вранці, 9 березня, ворог завдав артилерійського удару по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Були пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач та газогін. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинув 16-річний хлопець. Ще одного 22-річного постраждалого госпіталізували. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

Терористи… Вбили ні в чому неповинного юнака. Скалічили життя ще одній родині. Лють… — прокоментував обстріл голова ОВА.

Нагадаємо, російська авіація ввечері 8 березня скинула бомбу на багатоквартирний житловий будинок у Херсоні. Госпіталізувати довелося семирічного хлопчика, в якого діагностували вибухову травму та контузію. Ще двох пенсіонерів зі зруйнованої квартири деблокували рятувальники.