Отечественная техника помогает разминировать Харьковщину, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n193158-otechestvennaya-mashina-dlya-razminirovaniya-pomogaet-ochischat-harkovschinu-foto.html

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На Харківщині починає свою роботу вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування.

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Машина працює дистанційно, за допомогою автоматичного пульта управління, що гарантує безпеку піротехніків під час робіт. Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Ця машина, маса якої становить 16 тонн, рухається зі швидкістю 3−4 км за годину. У ДСНС зазначають, що вона допомагає більш швидко, безпечно та ефективно виконувати те, на що саперам знадобиться набагато більше часу.