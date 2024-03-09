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Ракурс
Отечественная техника помогает разминировать Харьковщину, фото: ГСЧС

Отечественная машина для разминирования помогает очищать Харьковщину (ФОТО)

9 мар 2024, 16:59
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На Харківщині починає свою роботу вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування.


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Машина працює дистанційно, за допомогою автоматичного пульта управління, що гарантує безпеку піротехніків під час робіт. Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Ця машина, маса якої становить 16 тонн, рухається зі швидкістю 3−4 км за годину. У ДСНС зазначають, що вона допомагає більш швидко, безпечно та ефективно виконувати те, на що саперам знадобиться набагато більше часу.

У сучасних умовах важливо мати механізоване обладнання для проведення розмінування, оскільки наші сапери постійно стикаються з мінними пастками, які загрожують їхньому життю, — наголошують у ДСНС. — Отже, використання таких технологій різко зменшує ймовірність отримання травм та значно прискорює процес розмінування.

Вітчизняна техніка допомагає розміновувати Харківщину, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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