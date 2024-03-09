В Харьковской области местный житель бросил гранату в автомобиль, фото: полиция Харьковской области

https://racurs.ua/n193162-jitel-harkovschiny-brosil-granatu-v-avtomobil-sosedki-foto.html

Ракурс

На Харківщині ввечері 7 березня 25-річний житель села Мала Рогань Харківського району кинув осколкову гранату РГД-5 під припаркований біля будинку автомобіль сусідки.

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Чоловіка затримано, відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяв на балконі гранату та вийшов на вулицю, — вказано в повідомленні. — На вулиці він підійшов до автомобіля «Kia Sorento», який був припаркований біля будинку. В присутності людей, які перебували на вулиці, дістав з кишені осколкову гранату РГД-5, вийняв з неї чеку та кинув під автомобіль.

Внаслідок вибуху гранати автомобіль було пошкоджено. В момент вибуху жінка перебувала вдома, постраждалих осіб немає.

Зазначається, що гранату чоловік знайшов взимку 2024 року на території Богодухівського району.

У Харківській обласній прокуратурі зазначають, що постраждала автівка належить українській військовослужбовиці, котрій зловмисник в такий спосіб вирішив «помститися» на тлі довгих неприязних стосунків. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.