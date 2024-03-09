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Ракурс
В Одесской области задержали подозреваемого в убийстве военного, фото: Национальная полиция

Полиция задержала подозреваемого в убийстве военного в Подольске (ВИДЕО)

9 мар 2024, 18:36
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Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, котре нещодавно сталося у Подільську на Одещині.


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Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Зазначається, що затриманий — житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. У скоєному він зізнався. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вчора, 8 березня, на проспекті Шевченка у місті Подільськ Одеської області випадковими перехожими було виявлено тіло військового, 1989 року народження, з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу та провели низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, в результаті яких було викрито зловмисника.

Источник: Ракурс


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