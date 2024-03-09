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В Одесской области задержали подозреваемого в убийстве военного, фото: Национальная полиция
Полиция задержала подозреваемого в убийстве военного в Подольске (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193161-policiya-zaderjala-podozrevaemogo-v-ubiystve-voennogo-v-podolske-video.htmlРакурс
Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, котре нещодавно сталося у Подільську на Одещині.
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Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
Зазначається, що затриманий — житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. У скоєному він зізнався. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Вчора, 8 березня, на проспекті Шевченка у місті Подільськ Одеської області випадковими перехожими було виявлено тіло військового, 1989 року народження, з ознаками насильницької смерті.
Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу та провели низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, в результаті яких було викрито зловмисника.
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