Оккупанты проводят опрос, чтобы выявить тех, кто не пойдет на «выборы путина»

Рашисты готовятся проводить «выборы» на временно оккупированных территориях, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n193160-okkupanty-provodyat-opros-chtoby-vyyavit-teh-kto-ne-poydet-na-vybory-putina.html

Ракурс

Російські загарбники намагаються виявити тих жителів тимчасово окупованих територій України, хто не бажає йти на так звані «вибори президента рф».

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Про це сьогодні, 9 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На ТОТ триває програма «інофрмУІК» в межах якого росіяни обходять помешкання українців й доносять «важливість відвідування дільниць». Тобто агітують взяти участь в пропагандистському шоу під назвою «вибори», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під час таких обходів агітатори:

цікавляться, чи планують люди взагалі йти на «вибори»;

ведуть перепис таких осіб. Всіх, хто відкрито заявляє що не планує заносять в список нелояльних жителів.

У ЦНС закликають не надавати інформацію агітаторам та бойкотувати «вибори», адже ворогу потрібна картинка високої явки для «легалізації» окупації в інформаційному полі.