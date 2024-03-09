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Ракурс
Рашисти готуються проводити «вибори» на тимчасово окупованих територіях, фото: «Цензор.нет»

Окупанти проводять опитування, щоб виявити тих, хто не піде на «вибори путіна»

9 бер 2024, 18:03
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Російські загарбники намагаються виявити тих жителів тимчасово окупованих територій України, хто не бажає йти на так звані «вибори президента рф».


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Про це сьогодні, 9 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На ТОТ триває програма «інофрмУІК» в межах якого росіяни обходять помешкання українців й доносять «важливість відвідування дільниць». Тобто агітують взяти участь в пропагандистському шоу під назвою «вибори», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під час таких обходів агітатори:

  • цікавляться, чи планують люди взагалі йти на «вибори»;
  • ведуть перепис таких осіб. Всіх, хто відкрито заявляє що не планує заносять в список нелояльних жителів.

У ЦНС закликають не надавати інформацію агітаторам та бойкотувати «вибори», адже ворогу потрібна картинка високої явки для «легалізації» окупації в інформаційному полі.

Водночас повідомити про агітаторів можна за посиланням, аби вони понесли відповідальність за свої дії, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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