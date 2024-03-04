Окупанти звозять силовиків на ТОТ, фото: росЗМІ

https://racurs.ua/ua/n192981-rashysty-zvozyat-na-tot-karalni-organy-cherez-provedennya-vyboriv-putina-cns.html

Ракурс

До тимчасово окупованих міст України прибувають нові загони російських каральних органів.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема фіксується прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців на тимчасово окуповані території. Кураторство над усіма підрозділами отримало російське фсб, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ключова ціль цих підрозділів — пошук підпілля, котре може зірвати на ТОТ процес проведення так званих «виборів президента рф».