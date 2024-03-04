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Ракурс
Окупанти звозять силовиків на ТОТ, фото: росЗМІ

Рашисти звозять на ТОТ каральні органи через проведення «виборів путіна» — ЦНС

4 бер 2024, 11:05
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До тимчасово окупованих міст України прибувають нові загони російських каральних органів.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема фіксується прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців на тимчасово окуповані території. Кураторство над усіма підрозділами отримало російське фсб, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ключова ціль цих підрозділів — пошук підпілля, котре може зірвати на ТОТ процес проведення так званих «виборів президента рф».

Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у пропагандистській постановці кремля під назвою «вибори», — наголошують у ЦНС. — Кожен колаборант, який допомагає організовувати «виборчий процес», понесе відповідальність за свої дії.

Джерело: Ракурс


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