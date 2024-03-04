Рашисти звозять на ТОТ каральні органи через проведення «виборів путіна» — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n192981-rashysty-zvozyat-na-tot-karalni-organy-cherez-provedennya-vyboriv-putina-cns.htmlРакурс
До тимчасово окупованих міст України прибувають нові загони російських каральних органів.
Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зокрема фіксується прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців на тимчасово окуповані території. Кураторство над усіма підрозділами отримало російське фсб, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що ключова ціль цих підрозділів — пошук підпілля, котре може зірвати на ТОТ процес проведення так званих «виборів президента рф».
Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у пропагандистській постановці кремля під назвою «вибори», — наголошують у ЦНС. — Кожен колаборант, який допомагає організовувати «виборчий процес», понесе відповідальність за свої дії.