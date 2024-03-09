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Ракурс
Россияне 9 марта обстреляли пограничное село на Черниговщине, фото: Черниговская ОВА

Рашисты обстреляли село на Черниговщине, ранен мужчина (ФОТО)

9 мар 2024, 17:48
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Російські загарбники сьогодні, 9 березня, близько 12.07 росіяни поцілили по одному з домогосподарств у прикордонному селі Семенівській громаді Чернігівської області.


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Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОВА.

Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний місцевий житель. Постраждалому травмувало ноги, його доставили до лікарні.

Евакуацію постраждалого до лікарні здійснювали поліцейські спільно з прикордонниками. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Під час обстрілу 51-річний місцевий мешканець заховався в погребі. Однак російська міна поцілила прямо туди — внаслідок вибуху стеля погребу обвалилася на чоловіка, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що потерпілий через отриману травму ні не міг самостійно пересуватися.

На допомогу чоловіку прибули семенівські поліцейські спільно з прикордонниками. Під обстрілами правоохоронці буквально на собі винесли чоловіка з небезпечної зони і евакуювали його до лікарні, — розповіли у поліції.

Наразі потерпілому надається медична допомога. Відкрите кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни).

Росіяни 9 березня обстріляли прикордонне село на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Источник: Ракурс


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