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Россияне 9 марта обстреляли пограничное село на Черниговщине, фото: Черниговская ОВА
Рашисты обстреляли село на Черниговщине, ранен мужчина (ФОТО)https://racurs.ua/n193159-rashisty-obstrelyali-selo-na-chernigovschine-ranen-mujchina-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 березня, близько 12.07 росіяни поцілили по одному з домогосподарств у прикордонному селі Семенівській громаді Чернігівської області.
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Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОВА.
Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний місцевий житель. Постраждалому травмувало ноги, його доставили до лікарні.
Евакуацію постраждалого до лікарні здійснювали поліцейські спільно з прикордонниками. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.
Під час обстрілу 51-річний місцевий мешканець заховався в погребі. Однак російська міна поцілила прямо туди — внаслідок вибуху стеля погребу обвалилася на чоловіка, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що потерпілий через отриману травму ні не міг самостійно пересуватися.
На допомогу чоловіку прибули семенівські поліцейські спільно з прикордонниками. Під обстрілами правоохоронці буквально на собі винесли чоловіка з небезпечної зони і евакуювали його до лікарні, — розповіли у поліції.
Наразі потерпілому надається медична допомога. Відкрите кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни).
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