Россияне атаковали Чернигов более 10 беспилотниками. Фото:

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Ракурс

Російські війська 25 серпня масовано атакували Чернігів.

Ворог спрямував на місто понад 10 безпілотників. Унаслідок ударів троє людей отримали травми легкого ступеня. Наразі фахівці обстежують приватний сектор. Про це керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив у Telegram.

Міська військова адміністрація тим часом поінформувала, що під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, були пошкоджені складські приміщення двох підприємств, а також один із магазинів — попередньо, ударною хвилею.

У регіоні після обстрілу фіксують перебої з електроенергії. Як повідомило у Facebook «Чернігівобленерго», внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 30 тис. абонентів у Чернігівському районі й місті Славутич.

Зазначається, що енергетики приступлять до огляду обладнання і виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, 25 серпня російські окупанти спрямували на Запоріжжя ударні безпілотники. Постраждали троє цивільних, яким вже надають медичну допомогу. А вранці російські керовані авіабомби убили двох людей та спричинили руйнування в обласному центрі.