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Ракурс
На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві військового, фото: Національна поліція

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового в Подільську (ВІДЕО)

9 бер 2024, 18:36
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Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, котре нещодавно сталося у Подільську на Одещині.


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Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Зазначається, що затриманий — житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. У скоєному він зізнався. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вчора, 8 березня, на проспекті Шевченка у місті Подільськ Одеської області випадковими перехожими було виявлено тіло військового, 1989 року народження, з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу та провели низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, в результаті яких було викрито зловмисника.

Джерело: Ракурс


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