СМИ пишут, что россияне могли уничтожить два украинских Patriot

https://racurs.ua/n193186-smi-pishut-chto-rossiyane-mogli-unichtojit-dva-ukrainskih-patriot.html

Ракурс

Іноземні медіа повідомляють про знищення двох систем Patriot в Україні.

.

Уточнюється, що це перший випадок за два роки широкомасштабної війни Росії проти України, коли росіянам вдалося знайти й знищити батареї «Патріотів».

Тим часом журналіст Bild Репке пише, що пускові установки були на 10 метрів одна від одної, і вони «були припарковані досить довго, щоб росія випустила по ньому балістичну ракету».

Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських «Петріотів», оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.

Видання порахувало, що у разі підтвердження цієї інформації, українці втратили в результаті однієї катастрофи до 13% своїх пускових установок «Петріот».

Вперше за два роки війни проти України росіяни, ймовірно, змогли виявити та уразити частину української батареї американського ЗРК Patriot, — пише Forbes.

За даними видання, неподалік Покровська в Донецькій області російський безпілотник виявив український конвой, до складу якого входили, ймовірно, щонайменше дві пускові установки для наземного комплексу Patriot.