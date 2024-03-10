Financial Times посчитала цену обучения и обеспечения дополнительных 500 тыс. мобилизованных

https://racurs.ua/n193194-financial-times-poschitala-cenu-obucheniya-i-obespecheniya-dopolnitelnyh-500-tys-mobilizovannyh.html

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Додаткова мобілізація 500 тисяч військовозобов’язаних коштуватиме Україні 8,6 млрд дол. лише на навчання та забезпечення військових.

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Підрахунок Financial Times свідчить, що ще 12,4 млрд дол. потрібні на військову техніку та обладнання. Частково, щоб покрити дефіцит, який утворився за час гальмування допомоги від США, частково для очікуваної мобілізації.

Голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа підтвердила, що питання «економічного бронювання» чоловіків розглядається, проте це «політичне питання» і наразі у розрахунках щодо покриття дефіциту бюджету не враховується.

Зауважимо, що в Україні називають у десятки разів вищі суми. За словами президента Володимира Зеленського, знадобиться 500 млрд грн (понад 13 млрд дол.), за оцінкою голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласи — 720 млрд (понад 18 млрд дол.). Водночас ці розрахунки включають кошти на додаткову закупівлю та модернізацію військової техніки.

Щоб мобілізувати від 400 до 500 тис осіб, лише на навчання, виплати та одяг потрібно 322 млрд грн. Ще 400 млрд грн треба на закупівлю та модернізацію військової техніки. 720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців — дуже нетривіальна задача, 一 заявила Підласа.

Для покриття цих видатків обговорюють різні варіанти — від повернення прогресивної ставки ПДФО та податку на розкіш до додаткового стягнення ресурсів з місцевих бюджетів.