Глава МИД заявил, что с россией нужно говорить на языке баланса сил

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Глава МЗС Франції Сежурне заявив, що з росією треба говорити мовою балансу сил.

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Ми маємо говорити з росією такою ж мовою — мовою балансу сил. Ми дуже наївні, коли думаємо, що можемо встановлювати собі обмеження, в той час, коли саме росія порушує міжнародне право і намагається нав’язати, якою має бути зовнішня політика європейських країн. Історія показала нам, що коли країни дозволяють диктувати свою зовнішню політику імперіалістичній державі, яка вважає, що її кордони необмежені, це може призвести до спалаху, — зазначив Сежурне.

За його словами, Франція ніколи не мала двозначного ставлення до росії.

Протистояти росії — означає захищати французів і мир. Це і є справжній патріотизм, — додав міністр.

Серед іншого міністр закордонних справ Франції підтримав ідею того, що іноземні війська можуть увійти до України, наприклад, для допомоги у розмінуванні територій.

росія не повинна вказувати нам, як ми повинні допомагати Україні протягом найближчих місяців чи років. росія не повинна організовувати наші дії чи встановлювати червоні лінії. Тому ми вирішуємо це між собою, — зазначив Сежурне на зустрічі зі своїми прибалтійськими колегами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає 10 березня Politico.

Видання пише, що міністри країн Балтії похвалили Францію за нестандартне мислення на зустрічі з Сежурне.

Не рф має вказувати нам, як ми повинні допомагати Україні в найближчі місяці чи роки. Не рф має організовувати те, як ми розгортаємо наші дії, або встановлювати червоні лінії. Тому ми вирішуємо це між собою, — заявив Сежурне.

Тут не може бути ніяких «але». Ми повинні малювати червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодна форма підтримки України не може бути виключена. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де вона найбільше цього потребує, — підтримав його литовський колега.

Напередодні голова МЗС Польщі заявив, що деякі члени НАТО вже мають своїх військових в Україні, але не уточнив про кого мова. Поки точно відомо про Британію.