Дроны атаковали склад с боеприпасами в Волгоградской области. Фото:

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Ракурс

Арсенал з боєприпасами у Волгоградській області атакували безпілотники.

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Міністерство оборони рф звітувало, що в ніч проти 8 березня над Волгоградською областю було збито 15 дронів. два з них, нібито, впали на територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань. Попри те, що інцидент трапився 8 березня, про нього стало відомо лише сьогодні. Про це 11 березня повідомив Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що один із БПЛА після падіння вибухнув. Попередньо, нібито «ніхто не постраждав». Інформації про руйнування на території арсеналу паблік не має.

За інформацією Telegram-каналу військова частина № 57229/51 — це великий арсенал комплексного зберігання російських боєприпасів. Сервіс Wikimapia вказує, що тут розташований арсенал Головного управління ракетного артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони росії.

Повідомляється також, що це не перша атака на цей склад з боєприпасами. У 2023 році 24 листопада вже було падіння дрона на територію цієї військової частини. А 16 листопада минулого року від влучання БПЛА згорів склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї.

Нагадаємо, 9 березня безпілотники вдарили по авіазаводу в російському Таганрозі. Були атаковані ангари, де складали складання літаки на базі Ту-95 та Іл-76. У мережі також висували припущення, що в цьому ангарі міг стояти на ремонті пошкоджений раніше літак ДРЛВ А-50.