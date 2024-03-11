В прошлом году за уклонение от мобилизации осудили более 1200 украинцев. Фото:

https://racurs.ua/n193214-uklonenie-ot-mobilizacii-stalo-izvestno-skolkih-ukraincev-sudili-v-2023-godu.html

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Ухилення від військової служби призвело до оголошення 1 тис. 274 вироків у судових справах у 2023 році.

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Обвинуваченим призначали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п’яти років. Так, понад 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням. Про це повідомила платформа Opendatabot, що працює з відкритими державними даними.

Наприклад, у вересні 2023 року військовозобов’язаний пройшов медичну комісію, отримав повістку, але не прийшов до пункту збору. Суд призначив йому три роки.

А в січні цього року суди ухвалили 120 вироків за ухилення від військової служби. Це — понад половина від загальної кількості вироків за цією статтею за ввесь 2022 рік.

Зазначається, що українські суди з 2014 року ухвалили 3 тис. 746 вироків ухилянтам, а третина з усіх випадків припадала на 2023 рік.

За інформацією Opendatabot, перший пік покарань ухилянтів трапився у 2015 році — 1 тис. 596 вироків. Потім кількість таких справ спадала й у 2021 році було лише вісім доведених до кінця справ. Проте вже за перший рік повномасштабної війни таких справ було вже 220.

Нагадаємо, заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявляв, що громадяни, які отримали умовний термін покарання і надалі підлягають мобілізації. Однак якщо українець повторно відмовиться йти на війну, то отримає реальний строк.