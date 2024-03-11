Суд в Киевской области признал виновным охранника ЖК, который информировал жителей о приходе ТЦК

https://racurs.ua/n193222-sud-v-kievskoy-oblasti-priznal-vinovnym-ohrannika-jk-kotoryy-informiroval-jiteley-o-prihode-tck.html

Ракурс

Києво-Святошинський райсуд Київської області визнав винним охоронця житлового комплексу, який інформував мешканців про прихід представників ТЦК, що адресно видавали повістки.

.

В закритій групі мешканців ЖК у Telegram він кілька разів надсилав повідомлення про прихід військових, повідомляє «Громадське». Так, одного разу він написав:

У нас знову в гостях ТЦК.

Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України — тобто перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років. Однак, врахувавши, що обвинувачений визнав провину, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю три роки, протягом яких за ним здійснюватимуть контроль.