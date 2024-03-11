Эстония пережила самую масштабную кибератаку в своей истории

https://racurs.ua/n193224-estoniya-perejila-samuu-masshtabnuu-kiberataku-v-svoey-istorii.html

Ракурс

Естонія зазнала найбільшої кібератаки у своїй історії.

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За даними Управління інформаційних систем Естонії, мішенню кібернападу стали десятки вебсайтів держсектору, пише видання Postimees.

У суботу до державних установ було надіслано майже 3 мільярди запитів на зловмисний доступ, — повідомили фахівці управління.

Атаки зазнали, зокрема, сайти управління поліції та прикордонної охорони, податкової й митної служб, міністерства юстиції.

Відповідальність за напад взяли на себе прокремлівські хакерські угруповання.

Водночас зазначається, що завдяки швидким і злагодженим діям кіберфахівців вплив атаки на функціонування установ був незначним.