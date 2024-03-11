Ракурсhttps://racurs.ua/
Эстония пережила самую масштабную кибератаку в своей истории
Эстония пережила самую масштабную кибератаку в своей историиhttps://racurs.ua/n193224-estoniya-perejila-samuu-masshtabnuu-kiberataku-v-svoey-istorii.htmlРакурс
Естонія зазнала найбільшої кібератаки у своїй історії.
.
За даними Управління інформаційних систем Естонії, мішенню кібернападу стали десятки вебсайтів держсектору, пише видання Postimees.
У суботу до державних установ було надіслано майже 3 мільярди запитів на зловмисний доступ, — повідомили фахівці управління.
Атаки зазнали, зокрема, сайти управління поліції та прикордонної охорони, податкової й митної служб, міністерства юстиції.
Відповідальність за напад взяли на себе прокремлівські хакерські угруповання.
Водночас зазначається, що завдяки швидким і злагодженим діям кіберфахівців вплив атаки на функціонування установ був незначним.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...