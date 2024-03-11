Естонія зазнала наймасштабнішої хвилі DDoS-атак у своїй історії

https://racurs.ua/ua/n193224-estoniya-zaznala-naybilshoyi-kiberataky-u-svoyiy-istoriyi.html

Ракурс

Естонія зазнала найбільшої кібератаки у своїй історії.

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За даними Управління інформаційних систем Естонії, мішенню кібернападу стали десятки вебсайтів держсектору, пише видання Postimees.

У суботу до державних установ було надіслано майже 3 мільярди запитів на зловмисний доступ, — повідомили фахівці управління.

Атаки зазнали, зокрема, сайти управління поліції та прикордонної охорони Естонії, податкової та митної служб, міністерства юстиції.

Відповідальність за напад взяли на себе прокремлівські хакерські угруповання.

Водночас зазначається, що завдяки швидким і злагодженим діям кіберфахівців вплив атаки на функціонування установ був незначним.