Последствия удара по российской нефтебазе, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n193239-neftebazy-v-rossiyskih-orle-i-pod-nijnem-novgorode-zagorelis-posle-naleta-dronov-foto.html

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В Орловській та Нижньогородській областях рф в ніч на сьогодні, 12 березня, після влучань дронів виникли пожежі на підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

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Відповідні повідомлення з’явилися у соцмережах.

Зокрема, губернатор Орловської області Андрій Кличков у своєму Telegram-каналі повідомив про «падіння БПЛА» на один із розташованих у місті Орел НПЗ. Він стверджував, що на місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння, а постраждалих немає.

Влада Орловської області повідомляла, що внаслідок влучання безпілотника в нафтосховище в Орлі загорівся один із резервуарів, у гасінні пожежі задіяли понад 60 осіб і пожежний поїзд. Мера Орла Юрій Парахін повідомляв про евакуацію 17 мешканців двох розташованих поряд із об'єктом багатоповерхових будинків.

У соцмережах з’явилися фото, котрі показували потужну пожежу і стовп диму в Орлі. За інформацією ЗМІ, пожежа могла сталися на об'єкті компанії «Орелнефтепродукт», котра входить до структури «Роснефти»,

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін у своєму Telegram-каналі повідомив про завданий безпілотниками удар по нафтопереробному заводу в місті Кстово. За його словами, внаслідок удару сталося загоряння «на одній з установок із переробки нафти» і постраждалих немає.

Компанія «Лукойл», якій належить цей НПЗ, повідомила, що роботу технологічної установки на підприємстві припинено «у зв’язку з інцидентом», проте деталі «інциденту» не уточнювалися.

Нижегородський НПЗ — один із найбільших нафтопереробних заводів у рф. За інформацією російських ЗМІ, цей завод забезпечує Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину у рф.

У січні цього року повідомлялося про зупинку на заводі однієї з двох установок каталітичного крекінгу — через несправність іноземного компресорного обладнання, яке було неможливо оперативно замінити через західні санкції. У «Лукойлі» тоді обіцяли завершити ремонт установки до весни.