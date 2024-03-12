Президент исправил коллизию по поводу утилизации репродуктивных клеток военнослужащих

https://racurs.ua/n193253-prezident-ispravil-kolliziu-po-povodu-utilizacii-reproduktivnyh-kletok-voennoslujaschih.html

Ракурс

Клініки не утилізовуватимуть репродуктивні клітини військовослужбовців у разі їхньої загибелі. Президент України Володимир Зеленський 12 березня підписав закон, що виправив цю колізію.

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Закон № 10448 дозволить зберігати клітини загиблого бійця чи бійчині та використовувати їх для запліднення протягом трьох років з моменту загибелі людини.

Репродуктивні клітини загиблої людини будуть безоплатно зберігатись упродовж трьох років із моменту її смерті. Подальше зберігання можна продовжити коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин, повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Закон передбачає:

У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання відповідно до цього Закону здійснюється протягом 3-х років з моменту загибелі цієї особи, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин. Фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті. У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини; Установити, що волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Історія питання

У листопаді 2023 року Рада ухвалила закон про зберігання репродуктивних клітин військових, який дозволяє захисникам, що на фронті втратили репродуктивну функцію, зберігати коштом держави біоматеріал у кріобанках та народжувати дітей.

Але в цьому законі не було врегульоване питання постмортальної репродукції, тобто народження дитини після загибелі військового, — зазначав голова Комітету здоров’я нації Михайло Радуцький.

У соцмережах писали, що законопроєкт начебто забороняє використовувати сперму військового після його загибелі, а тому з березня 2024-го клініки будуть зобовʼязані утилізовувати їхній біоматеріал.

Однак у Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що кріобанки не будуть утилізовувати біологічний матеріал загиблих військових. Те, що в законі не передбачено можливості збереження сперми тих, хто загинув, — у МОЗ назвали «законодавчою колізією, яку буде усунено у найкоротші терміни».