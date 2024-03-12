Еврокомиссия подготовила переговорную рамку по членству Украины и Молдовы в ЕС

https://racurs.ua/n193258-evrokomissiya-podgotovila-peregovornuu-ramku-po-chlenstvu-ukrainy-i-moldovy-v-es.html

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Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу.

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Після остаточного схвалення ЄС проведе міжурядову конференцію з Україною та Молдовою — і тоді перемовини розпочнуться офіційно, повідомили на офіційній сторінці Єврокомісії.

Дипломати та офіційні особи ЄС попереджають, що угода між 27 європейськими столицями, необхідна для офіційного початку переговорів, навряд чи відбудеться до червневих виборів до Європарламенту, — йдеться у повідомленні.

Як нагадує видання Politico, для деяких країн ЄС, включаючи Австрію, було життєво важливо, щоб прогрес щодо України та Молдови йшов пліч-о-пліч із прогресом щодо майбутнього вступу Боснії та Герцеговини.

Як зазначають європейські чиновники, у вівторок Європейська комісія дасть позитивну рекомендацію Боснії та Герцеговині щодо початку офіційних переговорів про вступ. Наступним кроком для лідерів ЄС є обговорення рекомендації щодо Боснії та Герцеговини на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Європейська комісія також планувала представити документ про внутрішню підготовку блоку до майбутнього розширення. Але згідно з останнім порядком денним Європейської комісії, з яким ознайомилося POLITICO, цей документ, який спочатку був запланований на 27 лютого, тепер відкладено до 20 березня.

Історія питання

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу. Для цього вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів.

У середині січня стало відомо, що Єврокомісія працює над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною. Зокрема, проводилася оцінка ухвалення Верховною Радою законопроектів на виконання необхідних кроків. Йдеться про впровадження Україною рекомендацій Єврокомісії, озвучених після надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.